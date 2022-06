Bleibt Kindergarten Griesgasse in der Linken Salzburger Altstadt nun doch offen?

Die ÖVP drängt auf ein Offenhalten des Kindergartens und brachte jetzt im Ausschuss einen Dringlichkeitsantrag ein. Der Beschluss wurde vertagt.

Die Stadt-ÖVP will nicht hinnehmen, dass der Kindergarten in der Griesgasse in der Linken Altstadt ab Herbst vorübergehend stillgelegt wird. Nach den Sommerferien soll der Kindergarten, wie berichtet, für ein Jahr schließen. Im Bildungsausschuss brachte die ÖVP am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag ein, der rege diskutiert wurde. Die ÖVP fordert, dass das zuständige Ressort - politisch untersteht es Vizebgm. Bernhard Auinger (SPÖ) - ein Alternativkonzept entwickelt, um die Kinderbetreuung in der Linken Altstadt zu gewährleisten. Außerdem solle die Betriebsdauer des Kindergartens ...