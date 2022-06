Blockabfertigung am Walserberg soll rechtlich nichts im Weg stehen

Zu diesem Schluss kam ein beim Innsbrucker Uni-Professor Peter Bußjäger eingeholtes Gutachten. Die SPÖ pocht auf eine ehestmögliche Umsetzung.

Das vergangene verlängerte Wochenende war ein Vorgeschmack, das kommende wird zum Gradmesser: Zu Pfingsten werden die ersten größeren Staus im Reiseverkehr auf der A10 erwartet. Nachdem die Baustelle zwischen Helbersberg- und Zetzenbergtunnel nicht abgebaut wird, ist im Sommer neuerlich ein Stauchaos zu befürchten.

Die Abfahrtssperren, die am Wochenende erstmals gelten, hält der SPÖ-Landtagsabgeordnete Roland Meisl nur für eine Beruhigung des politischen Gewissens. "Für die Bevölkerung ist das keine Lösung", sagte er am Mittwoch in der Sitzung des Landtags ...