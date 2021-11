Blockabfertigung: Bayern sind empört über Salzburger Pläne am Walserberg

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll will den Reiseverkehr mit einer Blockabfertigung an der Grenze dosieren. Die Ansage stößt den Nachbarn sauer auf.

Zwischen Tirol und Bayern hängt der Haussegen schief. Die wiederaufgenommenen Lkw-Blockabfertigungen an der Grenze bei Kufstein lassen den Transitstreit erneut aufflammen. Auf bis zu 50 Kilometern Länge sollen die Lastwagen zuletzt bei der Einreise gestanden sein. Bayerns Verkehrsministerium hat sich wegen der "systematischen Verlagerung von Verkehrsproblemen auf die andere Seite der Grenze hinaus" bei der EU-Kommission beschwert.

Nicht ausgeschlossen, dass sich in dem Streit bald eine weitere Front an der Grenze zu Salzburg auftut. Genauer: am Walserberg. Denn ...