BMX-Anlage in Liefering: Schanzen müssen entfernt werden

Das hielt ein Sachverständiger des Magistrats bei einer Begehung im Oktober in Liefering fest. Ein pensionierter Magistratsmitarbeiter sieht Versäumnisse bei Politik und Behörde.

Nach dem Aus für eine BMX-Strecke in der Salzburger Josefiau gab es am 20. Oktober eine naturschutzrechtliche Verhandlung wegen einer weiteren, ähnlichen Strecke in der Itzlinger Au in Salzburg-Liefering. Danach hieß es aus dem Büro der zuständigen Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP), dass man noch einen Termin in der Au abhalten werde: Dabei solle auch der damalige Amtssachverständige und der Naturschutzbeauftragte befragt werden, welche Anlagen zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung der Au im Jahr 1998 vorhanden waren: Denn was damals schon vorhanden gewesen sei, könnte auch weiter in der Au bleiben.

Die SN sprachen nun mit einem pensionierten Magistratsmitarbeiter, der damals in einer zuständigen Abteilung tätig war. Für ihn sei klar, dass die BMX-Strecke in der Au in ihrer jetzigen Form mit einer mannshohen Sprungschanze in den vergangenen sieben oder acht Jahren entstanden sei und 1998 jedenfalls noch nicht vorhanden war. "Die Anlage ist nicht so alt, das ist völlig klar." Hier seien die natürlichen Geländestufen und Schanzen künstlich überprägt und mit viel Arbeit eine Rundbahn errichtet worden, ohne den Grundeigentümer zu informieren.

Natürlich sei in der Au immer schon mit dem Rad gefahren worden. Dazu biete sich die Landschaft mit ihren vielen natürlich Hügeln auch an. "Es hat dort immer schon Wege gegeben, die im wesentlichen Fußwege waren und auf denen auch mit dem Fahrrad gefahren wurde." Es spreche auch nichts dagegen, wenn die Au auch künftig als Abenteuerspielplatz für Kinder- und Jugendliche genutzt werde, sagt der ehemalige Magistratsmitarbeiter. Klar sei aber aus seiner Sicht, dass eine BMX-Anlage in der jetzigen Form nicht mit dem Status der Au als geschützter Landschaftsteil vereinbar sei.

Zu dem Schluss kam auch der naturschutzbehördliche Sachverständige des Magistrats laut der Verhandlungsschrift von Mitte Oktober, die den SN vorliegt. Demnach sei davon auszugehen, dass sämtliche Schanzenanlagen, Steilwandkurven und sonstige größere Geländemodellierungen zu entfernen sind. Trampelpfade könnten erhalten bleiben. Grundsätzlich spreche laut dem Sachverständigen nichts gegen eine Nutzung des Waldes. Für eine Radweganlage zur Freizeitnutzung solle aber eine alternative Fläche im Nahbereich gefunden werden, wurde in der Verhandlungsschrift festgehalten.

Die Landesumweltanwaltschaft (LUA) schloss sich dieser Stellungnahme an. Der ehemalige Magistratsbeamte versteht nicht, warum sich die öffentlichen Diskussion um die BMX-Anlagen so sehr auf die Landesumweltanwaltschaft konzentriere: Denn es sei Aufgabe der Magistratsbehörde, in die geschützten Landschaftsteile zu schauen und nicht jene der LUA. "Die kommen nur nicht dazu, weil sie so wenig Leute haben, dass sie es hinten und vorne nicht schaffen." Er verstehe auch, dass die jetzige Situation Behörden und Politik vor ein Dilemma stelle und niemand daran Schuld sein wolle, dass eine Nutzergruppe ihre BMX-Anlage verliere.

Die von Unterkofler angekündigte Suche nach alten Fotos werde aber auch nichts an der Einschätzung ihrer Sachverständigen ändern, sagt der ehemalige Magistratsmitarbeiter. "Wenn man ein Foto mit Radfahrern in einer Au sieht ist das hinten und vorne kein Beleg: Das könnte ja überall sein. Und diese Anlage ist nicht so alt. Das ist völlig klar."