BMX-Strecke Salzburg Süd: Es wird gebaggert

Schon in der nächsten Woche soll der Parcours für Kinder befahrbar sein.

Die BMX-Strecke nahe der Alpenstraße und mit Blick auf die Hellbrunner Allee wird bis Freitag modelliert. Das Gartenamt des Magistrats übernimmt die Planungs- und Bauarbeiten am Areal. "In der nächsten Wochen könnte der Parcours für die Kinder schon befahrbar sein", sagt Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP). Voraussetzung sei - es käme zu keinem plötzlichen Bodenfrost. Investiert werden vorerst 20.000 Euro. Im Frühjahr sei der Bau der weiteren Strecken geplant, in den nochmals 30.000 Euro fließen werden. Fünf bis acht Hauptrouten sollen auf zwei Parcoursteilen (Anfänger und Fortgeschrittene entstehen.