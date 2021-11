BMX-Strecke: Schutzgebiet soll verkleinert werden

Die SPÖ bringt einen Antrag im Gemeinderat ein, die Verordnung zum geschützten Landschaftsteil in der Josefiau aus 1983 zu ändern - um damit die BMX-Strecke zu erhalten und den Naturschutz auszutricksen. Die ÖVP ist dafür und lässt die Sache bereits prüfen.

Im Auwald entlang der Salzach in der Josefiau in der Stadt Salzburg radeln Kinder seit Jahrzehnten. Nun hat sich dort in den vergangenen zwei Jahren ein BMX-Parcours mit Steilkurven und Wellen etabliert. Einen Bescheid der Stadt Salzburg hat die Landesumweltanwaltschaft heuer vor dem Landesverwaltungsgericht beeinsprucht. Mit dem Argument: Die Stadt müsse sich an ihre eigenen Verordnungen halten. Der Wald sei seit 1983 ein geschützter Landschaftsteil. Ziel der Umweltanwaltschaft ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands. Eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts steht noch ...