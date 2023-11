Bombenentschärfer ist Soldat des Jahres - große Würdigung in der Salzburger Residenz

Unter dem Titel "Militär des Jahres 2023" hat das Bundesheer am Dienstag in der Salzburger Residenz die Leistungen seiner Bediensteten in mehreren Kategorien gewürdigt.

BILD: SN/BUNDESHEER/GUNTER PUSCH Österreichs „Soldat des Jahres 2023“: Oberst Jürgen Pirolt.

Dabei wurden die Gewinner der Kategorien "Grundwehrdiener des Jahres", "Zivilbediensteter des Jahres", "Einheit des Jahres", "Soldat des Jahres" und von zwei "Special Awards" wurden für ihre herausragende Arbeit geehrt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern: "Jedes Jahr erbringen unsere Bediensteten hervorragende Leistungen. Jeder einzelne von ihnen würde diesen Award verdienen, doch es kann pro Kategorie nur eine Siegerin oder einen Sieger geben. Ich bin sehr stolz auf die Nominierten und Sieger, da sie im letzten Jahr Großartiges geleistet und damit zur Sicherheit Österreichs beigetragen haben." Das Bundesheer würdigt jedes Jahr Soldatinnen und Soldaten, Zivilbedienstete und Dienststellen des Heeres für exzellente Arbeit. Die Leistungen werden anhand von verschiedenen Kriterien wie Professionalität, Leistungswillen, Zivilcourage oder Ideenreichtum beurteilt.