SPÖ fordert 500 Euro Landesbonus für Gesundheitspersonal in Salzburg

Die Partei meint, das Land solle sich ein Beispiel an Niederösterreich nehmen. Die FPÖ will Änderungen bei der Strompreisbremse, weil diese sozial ungerecht sei. Beide Anträge werden im Ausschuss am Nachmittag diskutiert. Zu Sitzungsbeginn war noch eine Personalangelegenheit zu erledigen: Ex-Grünen-Chef Heinrich Schellhorn wurde nach seinem Abschied aus der Regierung als Abgeordneter angelobt.

Auch weil es bis dato zu keiner Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege gekommen sei, forderte die SPÖ in einem dringlichen Antrag für sämtliches im Gesundheitsbereich tätiges Personal unter anderem eine Landesprämie in Höhe von 500 Euro netto - wie in Niederösterreich. "Das könnte Salzburg doch auch", meinte SPÖ-Abgeordnete Barbara Thöny. Der Dringlichkeit des Antrags wurde einstimmig zugestimmt, wenngleich die Regierungsparteien auf bereits gesetzte bzw. geplante Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in der Pflege verwiesen. Der zweite Landtagspräsident Sebastian Huber (Neos) ortete in der SPÖ-Forderung ein "durchsichtiges Manöver für die Landtagswahl". Inhaltlich wird der Antrag am Nachmittag im Zuge der Ausschusssitzung diskutiert.

Freiheitliche wollen Strompreisbremse ändern

Das gilt auch für einen dringlichen Antrag der FPÖ zur "Optimierung der Strompreisbremse", der ebenfalls einstimmig angenommen wurde. Die Freiheitlichen fordern darin eine Ausweitung der Stromfreitage der Salzburg AG, die man ohne den Bund umsetzen könne. "Dass Singlehaushalte am meisten von der Preisbremse profitieren, ist zwar nett, aber wieder einmal ein handwerklicher Murks von ÖVP und Grünen. Besitzer von Stromheizungen und Wärmepumpen, Mehrpersonenhaushalte, Mehrgenerationenhäuser ohne separate Zähler und Pflegeheime werden davon aber nichts haben", hieß es im Vorfeld von Svazek. Aus ihrer Sicht sei die Strompreisbremse sozial ungerecht und nicht durchdacht.

Schellhorn nahm grünes Mandat an

Zu Beginn der Sitzung gelobte Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP) einen neuen Abgeordneten an: Ex-Grünen-Chef Heinrich Schellhorn nahm das ihm zustehende Mandat an, nachdem er am 9. November seinen Sitz als Landeshauptmann-Stellvertreter für seine Nachfolgerin Martina Berthold freigemacht hatte. Für Schellhorn musste wiederum Grünen-Landesgeschäftsführer Simon Heilig-Hofbauer seinen Platz im Landtag räumen.