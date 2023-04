Borromäum Salzburg: Christoph Mayer folgt Winfried Penninger als Direktor nach

Neben seiner Tätigkeit als Lehrer organisierte Christoph Mayer bereits große Schulprojekte wie das Schulmusical in Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen. Zudem ist er ehrenamtlich als Obmann des Theatervereins in Henndorf tätig. Im Sportbereich baute der langjährige Fußball- und Handballtrainer den traditionsreichen Handballschwerpunkt des Borromäums aus.

Mayer folgt mit Herbst dem Direktor Winfried Penninger nach, der dieses Amt seit 2014 innehat. Dessen Vision ist eine Schule, in der sich Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrende wohlfühlen. Der Ausbau zum Bildungscampus war und ist ihm ein großes Anliegen. Während der Amtszeit des Deutsch- und Sportlehrers Penninger wurden etwa im Herbst 2020 die ersten Mädchen im traditionsreichen Privatgymnasium aufgenommen.

Ausbau zum Bildungscampus

Mit dem Schuljahr 2023/24 beginnen die Bauarbeiten für die neue, künftig von der Erzdiözese geführte Kindergartenschule. Ab Herbst 2025 werden die Schülerinnen und Schüler der bisherigen Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) in einem Neubau für 18 Klassen auf dem Areal des erzbischöflichen Privatgymnasiums Borromäum unterrichtet. Die Franziskanerinnen von Vöcklabruck geben ihre Ordensniederlassung in der Schwarzstraße sowie die Trägerschaft für die dortige BAfEP und für die Volksschule auf.

Borromäum bekommt Dreifachturnhalle

Die Turnhalle des Borromäums wird noch diesen Sommer einer neuen Dreifachturnhalle weichen, die vier Meter tiefer in die Erde rücken soll, damit für zwei weitere Stockwerke der BAfEP in Holzbauweise Platz wird. In der Sockelzone des benachbarten Wohngebäudes wird der dreigruppige Kindergarten einziehen. Im Herbst soll mit dem Bau einer Tiefgarage begonnen werden. Geplant ist die gemeinsame Verwendung der neuen Turnhalle, des Mehrzwecksaals, der Schulbibliothek und der Schulküche durch das Gymnasium und die BAfEP, einen gemeinsamen Chor gibt es bereits seit 20 Jahren. 298 Schülerinnen und Schüler sowie 65 Studierende in Kollegs besuchen derzeit die BAfEP. Die Errichtungskosten für die barrierefreie BAfEP werden von Bund, Land und Erzdiözese gemeinsam getragen.