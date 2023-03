Lenker/-innen gesucht: In Bramberg müssen Kindergarten- und Schulkinder von den Eltern gebracht und abgeholt werden. Es gibt Kritik.

"Eigentlich sind es die Mütter, die meistens fahren", erzählt eine von ihnen. Die Brambergerin, die in einem der entlegenen Ortsteile lebt, ist frustriert.

Von Montag bis Freitag bringt sie ihre zwei Kinder in die Schule. Abholen muss sie die beiden zu unterschiedlichen Zeiten. Eines geht in die Volksschule, das andere in die Mittelschule. Und dann ist da noch ein Baby, das eingepackt bzw. in seinem Mittagsschlaf gestört werden muss.

"Kürzlich habe ich zu Mittag meine Nachzüglerin ...