Brennpunkt Bahnhofsvorplatz: Verwahrlostes Gebäude heizt Drogendebatte an

Der Brennpunkt Bahnhofsvorplatz beschäftigt wieder die Fraktionen. Stadt-SPÖ pocht auf ein Bündel aus Sozialarbeit und ordnungspolitischen Maßnahmen.

Der Bahnhofsvorplatz geriet in der Vergangenheit oft in Verruf. Drogen und Alkohol scheinen mitunter Grund dafür zu sein. Sozialstadträtin Andrea Brander (SPÖ) will sich nun dem Problem gesondert widmen. "Diese Missstände zeigen die Not der Schwächsten. Wir müssen gemeinsam für die Menschen da sein und dürfen hier nicht wegschauen", sagt Brandner, die dafür auf Sozialarbeit in der Gegend setzt. Für ihr Vorhaben wird sie beim Bürgermeister mehr Budget beantragen.

SPÖ: Drogenabhängige und obdachlose Menschen übernachten in der Fanny-von-Lehnert-Straße

Kürzlich hat Gemeinderat Vincent Pultar (SPÖ) eine neue Debatte rund um den Südtiroler Platz losgetreten: In der Fanny-von-Lehnert-Straße 2 übernachten zwischen Spritzen, Exkrementen und Blutlachen drogensüchtige Menschen. Außerdem gebe es in der achtstöckigen Wohnanlage immer wieder Wohnungseinbrüche und Sachbeschädigungen. "Menschen, die unbedarft mit solchen Situationen in Berührung kommen, müssen geschützt werden", so der SPÖ-Klubobmann, der nach einem Lokalaugenschein das Ordnungsamt eingeschaltet hatte. Um die Situation langfristig zu verbessern, pocht er auf ein Bündel aus Sozialarbeit und ordnungspolitischen Maßnahmen.

"Es ist schade, dass der Stadtteil so einen Ruf hat"

Dass der Gegend ein schlechter Ruf vorauseilt, bedauert der SPÖ-Gemeinderat. Im vergangenen Jahr hatte er sich für die Schließung der verwahrlosten City-Center-Garage eingesetzt. Dadurch seien die Bewohner der Fanny-von-Lehnert-Straße 2 mit der dortigen Problematik an ihn herangetreten. Dass sich die Situation um ein paar Meter verlagert haben könnte, glaubt er nur bedingt: "Nach Gesprächen mit Bewohnern weiß ich, dass es das Problem in der Umgebung seit mehreren Jahren gibt."