Brexit: Salzburg muss sich keine Sorgen machen

Der heiß diskutierte Austritt Großbritanniens aus der EU dürfte Salzburg so gut wie nicht treffen. So lautete der Tenor bei der Konferenz der europäischen Regionen und Städte, die am Sonntag in Salzburg begonnen hat.

Auch auf den Salzburger Tourismus werde sich ein Brexit kaum auswirken, sagte Lord Alan Watson of Richmond, Mitglied des britischen Oberhauses, am Rand des Kongresses im SN-Gespräch. "Ich glaube nicht, dass das eine Auswirkung auf den Tourismus hätte. Österreich ist ein beliebtes Urlaubsland." Die Briten kämen wegen der Landschaft, der Umgebung, auch wegen des Weins. Und daran würde ein Brexit nichts ändern.

Dass Salzburg einen möglichen Brexit nicht spüren würde, glaubt auch Ex-LH Franz Schausberger, der Gründer und Vorstand des Instituts der Regionen Europas. "Es gibt in Europa 50 Regionen, die betroffen wären, 41 davon in Deutschland, der Rest in Hafenregionen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden."

Die Mehrheit der Briten wolle aber ohnehin in der EU bleiben, sagte Watson, der den europafreundlichen Liberaldemokraten angehört. Befürworter des Austritts gebe es vorwiegend bei den über 65-Jährigen. Die meisten Jüngeren wollten in der Union bleiben - trotz der allgemeinen Skepsis gegenüber der Brüsseler Bürokratie. Für einen Austritt fehlten außerdem die politischen Voraussetzungen. "Großbritannien kann die EU nur durch einen Akt des Parlaments verlassen", sagte Watson. Dort gebe es allerdings keine Mehrheit für einen Brexit.

Und was würde heute Winston Churchill zum Brexit sagen, der wichtigste britische Staatsmann des 20. Jahrhunderts? Watson ist mit Churchills Nachfahren eng befreundet und hat auch ein Buch über den legendären Weltkriegspremier geschrieben. "Es ist immer schwierig zu spekulieren, was jemand tun würde, wenn er noch lebte. Aber ich habe keine Zweifel, wo Churchill heute stehen würde. Er glaubte an drei Kreise, innerhalb derer Großbritannien stehen sollte: Europa, die transatlantische Partnerschaft und die englischsprachige Welt."

Bei der Konferenz geht es bis morgen, Dienstag, unter anderem um die Frage, was aus der EU der Gründerväter geworden ist und wie der Weg in die Zukunft aussehen kann - von der Energieversorgung und der Digitalisierung bis zur Landflucht in vielen Regionen.