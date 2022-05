Bruck: Pkw krachten beim Abbiegen zusammen

Ein 77-jähriger Lenker übersah in Bruck beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto.

Am Montagvormittag krachten zwei Autos auf der Pinzgauer Straße (B311) zusammen. Ein 77-jähriger Pinzgauer übersah beim links abbiegen ein entgegenkommendes Auto. Es kam zur Kollision, beide Fahrzeuge wurden dabei um die eigenen Achse geschleudert, heißt es im Polizeibericht. Der 77-Jährige und der 59-jährige Lenker des zweiten Fahrzeugs erlitten Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden - die Pinzgauer Straße war im betroffenen Bereich etwa für 45 Minuten gesperrt.

Auffahrunfall in Göming: Flachgauerin mit Verletzungen im Krankenhaus

Auch im Flachgau kam es am Montagfrüh zu einem Unfall. Eine 77-jährige Frau krachte auf der Lamprechtshausener Bundesstraße (B156) in Göming in ein Stauende. Sie habe übersehen, dass es im Morgenverkehr vor dem Kreisverkehr in der Gemeinde zu einem Rückstau gekommen war, heißt es im Polizeibericht. Das Auto der Flachgauerin prallte auf einen Lkw, dieser wiederum auf einen weiteren Lkw vor ihm. Die Flachgauerin erlitt durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Lenker auf den die Flachgauerin aufgefahren war, begab sich mit leichten Verletzungen selbständig ins Krankenhaus. Die Insassen des dritten beteiligten Fahrzeuges, blieben unverletzt. Ein mit allen Beteiligten durchgeführter Alkotest verlief negativ.