Buchungspanne in Oberndorf: Eltern zahlten zu hohe Gebühren für Kindergarten

Oberndorf hat bei einigen Eltern falsche Gebühren für den Kindergarten berechnet. Einige sprechen von "doppelten" Buchungen. Die Opposition übt Kritik: "Das darf gerade nach dem Veruntreuungsfall nicht passieren."

Die Aufregung bei einigen Familien in Oberndorf war groß, als sie die Abrechnung für die Kindergartengebühren auf ihrem Konto entdeckt haben. Eine Betroffene berichtet von doppelt so hohen Kosten als sonst: 750 Euro für zwei Kinder in Betreuung. Die Finanzabteilung des Stadtamts hat den Fehler an die Kindergartenleitung gemeldet. Diese wiederum hat die Eltern informiert. Die Gebühren für April seien bei einigen falsch oder doppelt abgebucht worden, hieß es in der Mitteilung. "Der Fehler wurde korrigiert und die Rücküberweisung des ...