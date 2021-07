Bürger bekommen in Gemeinden jetzt noch schnellere Antworten

Das Land und der Gemeindeverband haben ein neues Infoportal geschaffen, das am Mittwoch online geht.

Bürger haben viele Fragen an ihre Gemeinde, besonders an Montagen. Gemeindebedienstete wissen nicht immer sofort die richtige Antwort, müssen zuerst recherchieren. Zum Beispiel: Muss die Gemeinde ein öffentliches Sitzungsprotokoll an eine Bürgerin elektronisch übermitteln? Darf von Hundebesitzern, die nur auf Besuch in der Gemeinde sind, Hundesteuer eingehoben werden? Hat der Brexit Auswirkungen auf die Höhe des EU-Beitrags der Gemeinden? Und darf sich eine Fraktion während der Gemeindevertretungsperiode umbenennen?

Auf Fragen wie diese werden in Zukunft leichter und schneller ...