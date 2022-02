Bürger liefern Ideen für eine bessere Klimapolitik

Im Heffterhof traf sich der 100-köpfige Klimarat. Zwei Teilnehmer aus Salzburg berichten über ihre Motivation.

Lilo Zohmann und Caglar Palaz wirken am Sonntagvormittag schon leicht abgekämpft. Den dritten Tag in Folge sind sie in Sachen Klimarat im Heffterhof in der Stadt Salzburg im Einsatz. "Es sind sehr intensive Diskussionen", sagt Zohmann, am Samstag war erst kurz vor 22 Uhr Schluss. Die Sprachheilpädagogin aus der Stadt und der Selbstständige aus St. Gilgen sind zwei von hundert Menschen aus ganz Österreich, die vom Klimaministerium nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden, um im Klimarat, einem Bürgergremium, Standpunkte zu Zukunftsfragen ...