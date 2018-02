Bürger stimmen über "Mattsee Mitte" ab

Obwohl sich Bauwerber und Kritiker über das Abspecken des Projekts geeinigt haben, sollen die Bürger bei einem Bürgerbegehren entscheiden.

Unternehmer Rainer Domas plant seit zwei Jahren, seinen historischen "Gasthof Post" am Stiftsplatz samt zwei Nebengebäuden umzubauen. Sein Plan sah vor, die Nebengebäude, in denen einen Disco und Wohnungen untergebracht sind, abzureißen und dort bis zu 14 Wohnungen zu bauen. Diese will er verkaufen, um mit dem Erlös den Gasthof, der ortsbildprägend aber nicht denkmalgeschützt ist, zu sanieren. Domas, der bis zu zehn Millionen Euro investieren will, betont, dass das Projekt einen Mehrwert für die Gemeinde habe: Zum einen würde dadurch dringend nötiger Wohnraum geschaffen. Zum anderen habe die Gemeinde angefragt, ob sie nicht ihre Amtsräume in den Gasthof übersiedeln könne. Domas: "Ich muss mich mit dem Projekt nicht selbst verwirklichen. Ich will aber eine wirtschaftliche Zukunft für meine Firma und meine Familie." Denn alle drei Gebäudeteile seien sanierungsbedürftig.