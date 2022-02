Bürger wollen mit 2000 Stimmen Politik zum Einlenken zwingen

Die Garagengegner sind wieder da. Sie sammeln Unterschriften für eine Bürgerbefragung über den Ausbau der Mönchsberggarage. Ein negatives Votum verschärft den Druck auf die Entscheider weiter.

Drei Mal scheiterten sie an Formalfehlern, beim vierten Anlauf soll es klappen. Die Aktivisten stehen wieder auf der Straße, um den Ausbau der Mönchsberggarage doch noch zu kippen.

Ihr Ziel: 2000 Unterschriften, um eine Bürgerbefragung einzuleiten. "Es herrscht ein regelrechter Ansturm. Wenn es so weitergeht, haben wir die Stimmen bald", sagt Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Bernitz. Er gehört zur Plattform "Lebendiges Salzburg", die das 40-Millionen-Euro-Projekt um jeden Preis kippen will. Die Stadt Nachrichten treffen ihn auf der Schranne an, wo ...