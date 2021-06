Bürgerbefragung in Filzmoos: Mehrheit gegen Parkgebühr

Die ÖVP schwenkt um. Der Vizebürgermeister bezeichnet die Zustimmung zur Parkraumbewirtschaftung als Fehler.

1200 Wahlberechtigte waren am Sonntag in der kleinen Pongauer Tourismusgemeinde Filzmoos aufgerufen, bei einer Bürgerbefragung über die geplante Einführung einer Parkgebührenpflicht abzustimmen. Die Gemeindevertreter hatten sich im Vorjahr in zwei Beschlüssen einstimmig dafür ausgesprochen. Widerstand gab es vom Verein der Filzmooser Gastwirte. Sie hatten die Bürgerbefragung initiiert, weil sie durch eine Parkgebührenpflicht Nachteile für den Tourismus befürchten. Bis 13 Uhr konnten die Filzmooser am Sonntag ihre Stimme abgeben. Die Frage lautete: "Sollen die Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 12. März und ...