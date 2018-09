Bürgerliste: Die alte Garde tritt ab

Mit einer Mischung aus erfahrenen Gemeinderäten, neuen Jungen und einem Quereinsteiger aus der Kultur gehen die Stadtgrünen im März 2019 in die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl.

Am 10. März 2019 wird in der Stadt Salzburg ein neuer Gemeinderat gewählt. Mit wem die Bürgerliste ins Rennen gehen wird, entschied die Stadtversammlung am Samstag im Kolpinghaus. Rund 70 der 125 stimmberechtigten Mitglieder waren zu der Versammlung gekommen. Derzeit sind die Stadtgrünen mit sechs Mandaten im Gemeinderat vertreten. Die Liste wird nach dem Reißverschlussprinzip erstellt: auf eine Frau muss ein Mann folgen, dann kommt wieder eine Frau und ein Mann usw.

Padutsch tritt erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr an

Mit der Wahl der Kandidaten beginnt in der Partei eine neue Ära: Erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten heißt der Spitzenkandidat nicht Johann Padutsch. Der Stadtrat für Stadtplanung und Verkehr tritt nicht mehr an und verabschiedet sich nach 36 Jahren im Gemeinderat und 26 Jahren in der Stadtregierung in die Pension. Mit ihm verlassen zwei weitere "Urgesteine" den Gemeinderatsklub: Helmut Hüttinger und Gemeinderätin Ulrike Saghi.



Die Wahl der Ex-Landesrätin und Grünen-Klubchefin Martina Berthold zur Spitzenkandidatin war Formsache. Bereits im Juni hatte die 48-Jährige Padutsch an der Spitze der Stadtpartei abgelöst. Berthold wurde am Samstag mit 98,6 Prozent (eine Gegenstimme) zur Nummer eins gekürt.

"Ich bin bereit", rief Berthold den versammelten Mitgliedern in ihrer Rede zu. Sie kandidiere "aus voller Überzeugung" nicht nur als Spitzenkandidatin sondern auch als Bürgermeisterin. Es sei an der Zeit, dass den Männern aus ÖVP, SPÖ, FPÖ und Neos ein frischer Wind um die Ohren sause. "Salzburg braucht mehr Lebensqualität, mehr Wohnungen und mehr Mobilität, nur verwalten ist zu wenig."

Auf die Plätze zwei und drei wählten die Mitglieder Bernhard Carl (60 Prozent) und Ingeborg Haller (74 Prozent), also zwei erfahrene Mandatare, die bereits jetzt für die Bürgerliste im Gemeinderat sitzen. Um Platz zwei hatte sich auch der 32-jährige Rad- und Verkehrsaktivist Lukas Uitz beworben, Mitbegründer des Vereins "fairkehr" und Pionier der Salzburger Mülltaucherszene. Uitz wurde schließlich mit knapp 63 Prozent auf den sechsten Listenplatz gewählt.

Haller setzte sich gegen Monika Schmerold durch, die Obfrau und Mitbegründerin des Vereins "knackpunkt", der sich für ein selbstbestimmtes Leben und mehr Rechte für Menschen mit Behinderung einsetzt. Für Schmerold ging sich letztlich der neunte Listenplatz aus.

Groß war das Gerangel um den vierten Listenplatz, gleich fünf Männer bewarben sich darum. Das Rennen machte mit 65 Prozent der Stimmen ein Quereinsteiger aus dem Kulturbereich: Markus Grüner-Musil, der ehemalige geschäftsführende künstlerische Leiter der ARGEkultur. Er möchte sich als "starke und selbstbewusste Stimme der Bürgerliste in der Kultur" präsentieren.

Außer Grüner-Musil hatten sich die Studenten Marvin Bergauer und Tobias Leitner sowie der Magistratsbedienstete und Pollerbeauftragte der Stadt, Christian Morgner, beworben, der vor fünf Jahren von der ÖVP zur Bürgerliste gewechselt ist. Der internen Wahl stellte sich auch der 36-jährige Projektmanager Fang Liang He. Der gebürtige Chinese lebt seit seinem achten Lebensjahr in Österreich. Er hatte 2014 ein Gemeinderatsmandat knapp verfehlt.

Auf den fünften Listenplatz kam mit 66,2 Prozent der Stimmen die 29 Jahre alte Tennengauerin Anna Schiester. Sie ist seit fünf Jahren im grünen Landtagsklub für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und kümmert sich um den Online-Auftritt der Grünen in den Sozialen Medien. Schiester ist seit Juni auch Stellvertreterin von Berthold als Chefin der Bezirksorganisation der Bürgerliste in der Stadt Salzburg. Sie engagiert sich auch privat für die Integration von Flüchtlingen.

Knapp war das Rennen um Platz sieben: Nach zwei Durchgängen blieben Gemeinderätin Christine Brandstätter und Monika Schmerold übrig. Die meisten Stimmen (52,5 Prozent) konnte schließlich Brandstätter auf sich vereinen. Auf Platz acht kandidiert Student Marvin Bergauer, der sich nach vier Wahlgängen mit 53 Prozent der Stimmen gegen Christian Morgner durchsetzte. Dieser geht auf Platz zehn ins Rennen.

Wer hat Chancen auf ein Mandat?

Insgesamt hatten sich 17 Frauen und Männer um die ersten zehn Listenplätze beworben. Chancen auf ein Mandat können sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf den ersten sieben Listenplätzen ausrechnen. Klubchef Helmut Hüttinger hält bei den Gemeinderatswahlen bis zu acht Mandate für die Bürgerliste für realistisch. "Wir stehen vor einem großen politischen Umbruch", sagt er. "Die Populisten sind auf dem Vormarsch." Gegen eine menschenverachtende Politik auf dem Rücken der Schwächsten brauche es eine starke Bürgerliste. "Für eine grüne, umweltbewusste und solidarische Stadt braucht es uns mehr denn je", sagte Hüttinger. Sein Wunschziel ist, dass die Bürgerliste wie 1992 den Vizebürgermeister stellt.

1992 ist auch das Jahr, in dem Hüttinger und Ulrike Saghi in den Gemeinderat eingezogen waren. "Mir fällt der Abschied leicht", sagte Saghi. Mit dem Kampf für das Kinder- und Jugendhaus in Liefering hatte ihr politisches Engagement begonnen. Saghi hatte sich außerdem stets für eine Modernisierung der Seniorenhäuser in der Stadt und für eine zeitgemäße Betreuung der Senioren eingesetzt. Die Seniorenwohnhäuser sind nun alle neu errichtet oder generalsaniert. "Nun kann ich mich gelassen aus der Politik verabschieden", meinte die 62-Jährige.

Auch er gehe ohne Wehmut, sagt Padutsch. "Ich bin mit der Kandidatenliste glücklich, das ist eine gute Mischung aus sehr starken Leuten." Das Team sei ganz nach seinem Sinn. Sprach's und verließ den Saal mit den Worten: "Meine Zeit war lange genug, der Abschied war reif."