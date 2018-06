Bürgerliste: Frischer Wind mit verjüngtem Team

Im Gemeinderat seit 25. 11. 1992, Klubobmann und Budgetsprecher der Bürgerliste: Helmut Hüttinger kandidiert 2019 nicht mehr für den Gemeinderat.





Redaktion: Sie wollen bei der kommenden Gemeinderatswahl 2019 nicht mehr antreten. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft der Bürgerliste?

Helmut Hüttinger: Nein, ganz im Gegenteil. Derzeit läuft die Frist für die Bewerbung um eine Kandidatur und am 29. September werden die entsprechenden Leute von den Mitgliedern gewählt. Wir werden mit einem stark verjüngten Team antreten und ich bin von der guten Mischung aus erfahrenen und jungen Leuten überzeugt.



Wissen Sie bereits, wer welche Agenden übernehmen wird?

Das wird sich bei der Mitgliederversammlung im September herausstellen. Jedenfalls werden Johann Padutsch, Ulrike Saghi und ich nicht mehr dabei sein. Wir hoffen jedoch auf mehr als unsere sechs Mandate, denn immerhin haben wir in der Stadt bei der Landtagswahl heuer fast 16 Prozent erreicht und das wäre bereits ein Mandat mehr im Gemeinderat gewesen.



Wer wird anstelle von Planungs- und Verkehrsstadtrat Johann Padutsch Spitzenkandidat?

Voraussichtlich wird als Spitzenkandidatin Martina Berthold antreten, eine junge Frau mit viel Politikerfahrung. Sie wird frischen Wind hereinbringen.



Sie waren vor Jahren mal Vorreiter in Sachen Verkehrsberuhigung in der Stadt. In jüngster Zeit geht da aber wenig weiter, ganz im Gegenteil. Woran liegts?

An den Mehrheiten im Gemeinderat. Derzeit ist es so, dass wir uns für ein Vorhaben immer 15 Verbündete suchen müssen, um es durchzubringen. Es gab auch in manchen Bereichen immer wieder Fortschritte, wenn auch zaghaft. Oft geht es nur in kleinen Schritten, aber beim Radverkehr konnten wir viel bewirken.



Neben allen Stadtparteien hat auch die neue Landesregierung das Thema Verkehr auf der Agenda. Gut oder schlecht?

Das eindeutige Bekenntnis des Landes, das Verkehrsproblem gemeinsam zu lösen, ist gut.



Was ist Ihnen im letzten "Arbeits"-Jahr noch wichtig?

Ich freue mich, dass der Residenzplatz fertig wird, das Paracelsusbad ebenso und dass wir dem kommenden Gemeinderat geordnete Finanzen übergeben können.