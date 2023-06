Bürgerliste startet in den Wahlkampf: Anna Schiester fordert "frischen Wind für Salzburgs Stadtpolitik"

Mit öffentliche Klubsitzungen, Stammtischen und einem Podcast will Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste - die Grünen) in den Austausch mit den Salzburgerinnen und Salzburgern treten. Am 30. September soll sie zur Spitzenkandidatin ihrer Fraktion für die Gemeinderatswahl im nächsten Jahr gewählt werden.

Der Wahlkampf in der Salzburger Stadtpolitik hat offiziell begonnen. Ab Mittwoch werden Plakate der Bürgerliste die Stadt zieren: "Endlich was verändern. Kann sie" - so ein Slogan. "Sie", das ist Stadträtin Anna Schiester. Die 34-jährige gebürtige Kuchlerin ist seit 2019 Gemeinderätin in der Stadt Salzburg und hat seit dem Wechsel von Martina Berthold in die Landespolitik im Herbst 2022 das Bauressort übernommen. Sie habe in den vergangenen Monaten festgestellt, dass es einen Stillstand gebe: "Es wird viel verhindert. Die Zeit der Politik, in der man lieber den Kopf in den Sand steckt als Lösungen für die Menschen zu suchen, ist vorbei."

Es brauche mehr Grünflächen, mehr Raum für Radfahrerinnen und Radfahrer und für die Jugend in der Stadt Salzburg, fordert Schiester. Außer Klein-Klein-Projekte wie Kreisverkehre gebe es keine großen Ideen für die Stadt. Ihre Kritik geht hauptsächlich in Richtung ÖVP. Das Wohnressort sei für Schiester künftig jedenfalls interessant: "Das Thema Wohnen ist in der DNA der Bürgerliste verankert. Und es ist ein zentrales Ressort, wenn man in der Stadt etwas weiterbringen möchte." Das Thema Wohnen hat bei der Landtagswahl die KPÖ plus erfolgreich besetzt. Ist Kay-Michael Dankl der größte Konkurrent der Grünen? "Nein, erstens, sind wir inhaltlich breit aufgestellt. Und zweitens: je mehr Parteien für leistbares Wohnen sind, desto besser", sagt Schiester.

Podcast "Salon Anna" und öffentliche Klubsitzungen

Die Gemeinderatswahlen finden zwar erst im Frühjahr 2024 statt, aber schon jetzt steht fest, dass Schiester die Bürgerliste anführen will. Am 30. September soll sie in der Stadtversammlung zur Spitzenkandidatin gewählt werden. Wie Klubobfrau Ingeborg Haller schildert, sollen noch im Juni 20 neue Mitglieder in der Bürgerliste aufgenommen werden, die dann auch im September wahlberechtigt sind. "Wir haben regen Zulauf. Derzeit kommen wir auf 120 bis 130 Mitglieder." Es sei Zeit für Veränderung und das wolle man mit der Bürgerliste 2.0. schaffen.

Die Klubsitzungen jeden Montagabend sollen öffentlich ausgeschrieben werden, es soll Stammtische geben, Sprechstunden und man will mit dem Lastenrad in die Stadtvierteln fahren. Der Kontakt mit den Menschen in Salzburg sei Schiester ein Anliegen: "Ich bin nicht jemand, der am Schreibtisch festklebt." In dem Podcast "Salon Anna" spricht Schiester jeden zweiten Donnerstag mit einer Person aus Salzburg, "die die Stadt lebenswerter macht", wie sie beschreibt. Den Auftakt machte Conny Felice, Geschäftsführerin der HOSI Salzburg. Weiter geht's am 29. Juni mit Dominik Schönauer, DJ und aktiv in der "Salzburger Club Commission", zur Jugendkultur in Salzburg.

Noch führt Schiester das Bauressort mit einem Budget von 110 Millionen Euro. Derzeit gelte es, große Projekte wie die Schulbauten in Parsch, Lehen und Nonntal voranzutreiben. Außerdem sollen zwei Millionen Euro in Radwege - beispielsweise in der Moosstraße - investiert werden.