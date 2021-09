Bürgerliste will Ende des Gaisbergrennens einläuten

Die Traktor-WM könnte heuer zum letzten Mal auf der Großglockner-Hochalpenstraße stattgefunden haben. Denn die Bezirkshauptmannschaft Zell am See will die Auffahrt nächstes Jahr nicht mehr genehmigen. Grund dafür ist der Schadstoffausstoß der Oldtimer. Laut Straßenverkehrsordnung, die die Durchführung sportlicher Veranstaltungen regelt, ist eine Bewilligung nur zu erteilen, wenn - neben anderen Aspekten - schädliche Einwirkungen auf die Bevölkerung und die Umwelt durch Lärm, Geruch oder Schadstoffe nicht zu erwarten sind.

Geht es nach der Bürgerliste, soll die Traktor-WM ...