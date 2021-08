Bürgerliste will Tempo 30 in der ganzen Stadt Salzburg

Im Paris gilt seit Montag im gesamten Stadtgebiet Tempo 30. Die Bürgerliste kann sich das auch für Salzburg vorstellen. Die FPÖ spricht von einer Schikane, die nichts am Verkehrsproblem ändere.

So wie in Paris erhofft sich die grüne Bürgerliste auch in der Stadt Salzburg ein (so gut wie) flächendeckendes Tempo 30 auf den Straßen. Ein entsprechender Antrag wurde im Gemeinderat vor der Sommerpause bereits gestellt. "Anders als in Paris stehen der Bürgermeister und seine ÖVP in Salzburg aber immer noch konsequent auf der Bremse, wenn es darum geht, die Menschen vom ständigen Verkehrsdruck zu entlasten", sagt Bürgerlisten-Chefin Martina Berthold. Die Antwort des Bürgermeisters auf den Antrag sei enttäuschend gewesen. Für eine flächendeckende Herabsetzung des Tempolimits seien die Voraussetzung in Salzburg nicht gegeben. "Tempo 30 im Stadtgebiet, so wie es Paris gerade eindrucksvoll vormacht, ist sehr wohl möglich - die ÖVP will es nur einfach nicht", sagt Berthold.

Die FPÖ bezeichnet das als grünes Autofahrer-Bashing. "Wir dürfen uns nicht von einer kleinen Gruppe laut schreiender Autogegner in Geiselhaft nehmen lassen", meint FPÖ-Verkehrssprecher und LAbg. Hermann Stöllner. "Die grüne Verkehrsschikane ist absurd und ändert nichts am vorhandenen Verkehrsproblem." Tempo 30-Zonen seien dort angebracht, wo der Verkehr aufgrund der beengten Straßensituation eine Gefahr darstelle.