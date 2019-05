Bürgermeister ehrte einen Tausendsassa aus Wals

Ernst Müller ist Ehrenobmann der Walser Schnalzer sowie Gründungsmitglied der Pfadfindergilde Maxglan und der Historischen Landwehrschützen. Der 80-Jährige erhielt den Ehrenring der Gemeinde. Sein Engagement sei "außerordentlich und vorbildlich", hieß es in der Laudatio.

Ernst Müller hat in seinem Leben schon viel bewegt: Er ist langjähriges Mitglied und Ehrenobmann der Walser Schnalzer sowie Gründungsmitglied der Pfadfindergilde Maxglan und der Historischen Landwehrschützen Wals. Bei einem Festakt am Dienstag verlieh Bürgermeister Joachim Maislinger dem 80-Jährigen den Ehrenring der Gemeinde Wals-Siezenheim. Der Festakt fand vor dem Hotel Laschenskyhof statt. Anwesend waren die Trachtenmusikkapelle Wals, die Historischen Landwehrschützen sowie die fünf Obmänner der Schnalzergruppen Wals, Viehhausen, Siezenheim, Gois und Loig sowie der Pass Wals III. Ernst Müller ist der 23. lebende Ehrenringträger in der Gemeinde Wals-Siezenheim.



Initiative für das Aperschnalzen als immateriellen Kulturerbe

Müller veröffentlicht seit vielen Jahren Publikationen betreffend historischer und traditioneller Themen. Besonders die Verleihung der Urkunde zur Aufnahme des Elements "Aperschnalzen im historischen Rupertiwinkel" in das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes sei seiner Initiative zu verdanken, heißt es. Sein soziales und kulturelles Engagement für die Gemeinde Wals-Siezenheim sei außerordentlich und vorbildlich. Mit seinem großen historischen Wissen ist Müller, ehemals Direktor der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, ein gesuchter Ansprechpartner in vielen Bereichen. Müller ist Träger mehrerer Auszeichnungen. Unter anderem erhielt er das Verdienstzeichen des Landes (2014) sowie die Anton-Wallner-Medaille (2009) und die Kuno-Brandauer-Medaille (2007).

