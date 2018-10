Der ÖVP kommt ein weiterer Bürgermeister abhanden.

In Werfen tritt Ortschef Hannes Weitgasser - für Außenstehende überraschend - nicht mehr zur Wahl im März 2019 an. Der Nachfolgekandidat soll bald feststehen. Weitgassers Entscheidung aus familiären Gründen hatte sich bereits abgezeichnet. Er möchte mehr Zeit für seine Familie haben. "Die drei Kinder sind zwischen zwei und sieben Jahre alt", sagt er. Wegen der vielen Termine sehen die Kinder ihren Vater auch am Abend und am Wochenende wenig.