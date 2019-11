Bürgermeister Preuner begrüßt Vignetten-Ausnahme für Stadtautobahn

Der mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und NEOS im Budgetausschuss des Nationalrats gefasste Beschluss, unter anderem den Autobahnabschnitt rund um die Stadt Salzburg von der Maut zu befreien wird, findet große Zustimmung des ÖVP-Bürgermeisters der Stadt.

Diese Maßnahme, so heißt es in einer Aussendung der Stadt Salzburg vom Mittwoch, die am 13. November noch im Plenum des Nationalrates und am 5. Dezember durch den Bundesrat bestätigt werden muss, bringe für einige Stadtteile wesentliche Verkehrsentlastungen - vor allem für diejenigen, die grenznah liegen und vielfach mit einem Ausweich- und Schleichverkehr konfrontiert seien.

Mautbefreiung auf Stadtautobahn: Begleitmaßnahmen nötig

In der Aussendung wird jedoch betont, dass es für Bürgermeister Harald Preuner jedoch auch erforderlich sei, nun "Begleitmaßnahmén zu prüfen, damit die Mautbefreiung Teil eines Gesamtkonzeptes wird". Ganz konkret denke Preuner an eine zeitliche Ausweitung des "Touristentickets", das im Sommer eingeführt wurde und ein kostengünstiges Paket (Parken plus Busfahrscheine in die Innenstadt) anbietet. Der ÖVP-Stadtchef: "Das Touristenticket wurde bereits im Sommer von Touristen und einheimischen Tagesgästen sehr gut angenommen. Die Ergebnisse lagen deutlich über den Erwartungen. Ich kann mir gut vorstellen, dieses Ticket in zeitlicher Hinsicht weiter auszubauen, zum Beispiel in den September hinein."

Diese Überlegungen träfen laut der Aussendung der Stadt auch für die zuletzt beschlossene Vergünstigung des Citytickets zu, für die von der Stadt 200.000 Euro in die Hand genommen worden seien.

Bezüglich diverser Begleitmaßnahmen befinde sich der Bürgermeister bereits in guten Gesprächen mit seinem Parteikollegen, Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.



Quelle: SN