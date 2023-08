Bürgermeister wollen mehr Wertschätzung - und mehr Geld

"„Die Gemeinde Rußbach hat ein Budget von 2,9 Mio. Euro und 13 Bedienstete. Da würde ich in der Privatwirtschaft als Chef das Doppelte verdienen, wenn nicht mehr.“"

Vor allem die Bürgermeister der kleineren Orte betreffe dies stärker, da sich das Gehalt nach der Einwohnerzahl richtet und sie zudem über einen weniger großen Beamtenapparat verfügen wie größere Orte. "Wenn ich mir die Gemeinde Rußbach anschaue, ein Budget von 2,9 Mio. Euro, 13 Bedienstete, da würde ich in der Privatwirtschaft das Doppelte verdienen, wenn nicht sogar mehr", meint der Rußbacher Ortschef Karl Huemer (ÖVP).

Am anderen Ende des Spektrums steht der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) mit einem Stadtbudget von rund 80 Mio. Euro, rund 500 Mitarbeiter/-innen und, wie er selbst sagt, einer 80-Stunden-Woche. "In die Politik gegangen bin ich, weil ich etwas bewirken und bewegen wollte, nicht wegen des Gehalts. Vorher habe ich weniger Stunden gearbeitet und das Gleiche verdient", meint er im TN-Gespräch. Auch er betont den Aspekt der Wertschätzung und der Gleichstellung: "Ich habe meinen Job aufgegeben, habe auf große Teile meiner Abfertigung verzichtet, das habe ich freiwillig gemacht, ja, aber eine Politik darf durchaus etwas wert sein, wie jeder Job. Mir geht es nicht um das Geld, ich habe ein gutes Gehalt, ich bin auch den Mitarbeitern ihre Lohnerhöhung nicht neidig. Es geht nur darum zu kriegen, was alle anderen auch kriegen, ich möchte nur gleichgestellt sein wie jeder Angestellte und jeder Arbeiter im Land, mehr nicht."