Bürgermeisterin von Anif hilft in der Krabbelgruppe aus

Gabriella Gehmacher unterstützt die Pädagoginnen in den Morgenstunden. Im Sommer soll eine 7. Kindergartengruppe in der Gemeinde eröffnen.

Wer in die fünf Krabbelgruppen in Anif sein Kind zwischen 7 und 8 Uhr bringt, trifft dort seit Jänner die Bürgermeisterin persönlich an. Gabriella Gehmacher-Leitner unterstützt die Pädagoginnen. "Wir bieten bereits ab 7 Uhr eine Betreuung an und ich unterstütze die Mitarbeiterinnen, während dort die Kinder in Empfang genommen werden." Danach geht es für die Bürgermeisterin ins Amt. In Zeiten der Personalknappheit sei dieser Schritt nötig, um den Pädagoginnen Fortbildungen zu ermöglichen und Ausfälle wegen Urlaubs oder Krankheit abzufedern. Die Kinderbetreuung soll in Anif weiter ausgebaut werden: Im Sommer öffnet die siebte Kindergartengruppe, eine private Einrichtung öffnet im Herbst zwei weitere Krabbelgruppen.