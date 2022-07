Bürgermeisterwahl in Ramingstein: Leonhard Kocher mit 79,1 Prozent gewählt

Bereits vor der Wahl stand fest: Leonhard Kocher wird der neue Bürgermeister der Lungauer Gemeinde. Gewählt wurde am Sonntag dennoch - mit einer Beteiligung von 57,2 Prozent.

In Ramingstein fand am Sonntag die Bürgermeisterwahl statt. Am Nachmittag stand das Ergebnis fest: Der bisherige Vizebürgermeister Leonhard Kocher (ÖVP) wurde mit 79,1 Prozent zum Ortschef gewählt.

20,9 Prozent der 528 Ramingsteinerinnen und Ramingsteiner, die am Sonntag gewählt haben, stimmten für "Nein". Die Wahlbeteiligung lag somit bei 57,2 Prozent - 923 Personen sind in Ramingstein wahlberechtigt. 22 der abgegebenen Stimmen wurden als ungültig gewertet.

Der neue Bürgermeister zeigt sich zufrieden mit dem Ausgang der Wahl. Kocher: "Ich werde heute in einer kleinen Runde mit meiner Familie das Ergebnis feiern." Ein Termin für die Angelobung des neuen Bürgermeisters werde in den kommenden Tagen verkündet.

Der Ramingsteiner leitete die Bürgermeistergeschäfte bereits seit April interimistisch. Im Frühjahr trat der ehemalige SPÖ-Ortschef Günther Pagitsch überraschend zurück. Was ab Montag auf ihn zukommt, weiß Kocher demnach bereits. In den kommenden Tagen werde er sich um die Folgen der letzten Katastrophenschäden kümmern. "Außerdem haben wir immer noch kein brauchbares Trinkwasser." Nun wartet man in Ramingstein auf die Ergebnisse weiterer Wasserproben.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer und ÖVP-Landesgeschäftsführer Nikolaus Stampfer gratulieren dem neuen Bürgermeister. "Ich bin fest davon überzeugt, dass Leonhard Kocher die richtige Wahl für Ramingstein ist, und ich möchte ihm herzlich gratulieren", sagt Haslauer. Gleichzeitig dankt ihm der Landeshauptmann dafür, dass er sich dazu bereit erklärt hat, für das Amt zu kandidieren. "Durch seine Einblicke in der Gemeindepolitik als bisheriger Vizebürgermeister weiß er, worauf es ankommt. Das heutige Ergebnis spricht für ihn und er wird mit Sicherheit ein sehr guter Bürgermeister sein."