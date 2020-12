Bürmooser Torf macht den Schulbau teurer

Statische Probleme aufgetaucht: Die Gemeinde im Moor musste ihr Großprojekt umplanen.

Das Moor war für Bürmoos immer schon Segen und Fluch zugleich. Zu viel Torf im Boden verteuert jetzt die Sanierung und den Ausbau der Schulen. Volksschule und Mittelschule müssen erneuert werden.

"Leider trifft uns auch beim Schulbau die Bodenbeschaffenheit in Bürmoos", heißt es von der Gemeinde. Gravierende Umplanungen waren notwendig. So müsse der Mitteltrakt komplett abgerissen und neu errichtet werden. "Die Torfmächtigkeit ist so hoch", erklärt Bürgermeister Fritz Kralik (SPÖ). Das Gebäude stehe quasi auf Piloten. Im Zuge ...