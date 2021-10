Bund lässt Coronaprämie auszahlen, einige müssen trotzdem noch lang darauf warten

Das Gesundheitsministerium hat die Richtlinie für die Auszahlung des 500-Euro-Bonus jetzt ausgegeben. Einige Begünstigte werden aber wohl noch wochenlang warten müssen.

Es ist vier Monate her, dass der Nationalrat eine Coronaprämie für Ärzte, Pflegepersonal und Reinigungskräfte beschloss. Damals wurde festgelegt, dass Personen, die während der Coronapandemie in Spitälern, Seniorenwohnheimen, in der mobilen Pflege oder in Behinderteneinrichtungen Patientenkontakt hatten, eine Prämie von 500 Euro bekommen sollen. Man rechnete mit 200.000 begünstigten Personen österreichweit und Kosten von 100 Millionen Euro.

Seit vergangener Woche liegt dem Land endlich eine Richtlinie des Gesundheitsministeriums vor, die festlegt, an wen genau die Länder die Prämie ...