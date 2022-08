Bund will infizierte Lehrer in der Sommerschule: Land Salzburg verbietet das

Laut aktueller Covid-Verordnung müssen symptomlos infizierte Lehrkräfte in der Sommerschule unterrichten. Sehr zum Missfallen der Personalvertretung und von Landesrätin Daniela Gutschi.

Schulbeginn ist am 12. September, aber bereits kommende Woche startet die Sommerschule: ein Förderprogramm, bei dem Schüler durch die Pandemie versäumten Stoff nachholen können. Am Montag gab das Bundesministerium einen Erlass heraus, mit dem - entsprechend der aktuellen Covidverordnung - der Einsatz von infizierten, aber symptomlosen Lehrkräften in Sommerschulen festgelegt wird.

Das führte zu Ärger bei Salzburger Personalvertretern. Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) habe ja angekündigt, dass sie keine infizierten Lehrkräfte in den Schulen wolle, sagt Personalvertreter Sigi Gierzinger. ...