Bundesforste: Eine Frau setzt sich in einer Männerdomäne durch

Der Forstbetrieb Kärnten-Lungau der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) wird künftig von Antje Elsholz geführt. Sie ist die erste Betriebsleiterin der Bundesforste überhaupt.

Antje Elsholz (50) ist neue Betriebsleiterin des Forstbetriebs Kärnten-Lungau der Bundesforste (ÖBf) - mit Sitz im Stift Millstatt. Die gebürtige Magdeburgerin löst Günther Tragatschnig (64) ab, der nach fast 30 Jahren an der Spitze des Forstbetriebs in Ruhestand tritt. Sie ist damit die erste Betriebsleiterin bei den Bundesforsten.

Elsholz war zuletzt bei der Landesforstverwaltung Brandenburg tätig. Nun setzte sie sich im Bewerbungsverfahren gegen zwei Dutzend andere Bewerberinnen und Bewerber durch. Die diplomierte Forstingenieurin ist damit die einzige Betriebsleiterin in den zwölf Forstbetrieben der Bundesforste. Der Frauenanteil bei den Bundesforsten liegt bei 17,4 Prozent. Der Forstbetrieb Kärnten-Lungau beschäftigt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vier der neun Forstreviere liegen auf Salzburger Seite. Gesamtfläche: 50.000 Hektar.

Rudolf Freidhager, Vorstand der Österreichischen Bundesforste: "Antje Elsholz bringt nicht nur langjährige Führungserfahrung im Bereich Forst- und Jagdwirtschaft mit, sondern verfügt auch über Expertise in nicht-forstlichen Geschäftsbereichen wie im Liegenschaftsmanagement oder Dienstleistungen, die für uns immer wichtiger werden."



Rund die Hälfte des Umsatzes wird nach Angaben der Bundesforste im Forstbetrieb Kärnten-Lungau mit der Produktion von Holz erzielt, die andere Hälfte verteilt sich auf Jagd, Fischerei, Tourismus, Immobilien und Dienstleistungen. Die neue Betriebsleiterin Antje Elsholz sagt: "In Kärnten spielen der touristisch attraktive landschaftliche Mix aus Bergen und Seen eine große Rolle." Neben der klassischen Wald- und Wildbewirtschaftung würden Freizeitwirtschaft, Seenmanagement und vor allem der Interessensausgleich von Nutzern und Grundeigentümern im Naturraum immer wichtiger. "Kärnten ist reich an Seen. Wir werden uns auch weiterhin für einen freien Seezugang einsetzen und dafür Sorge tragen, dass die Wasserschätze in ihrer vollen Pracht für die nächsten Generationen erhalten bleiben."





(SN)