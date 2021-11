Bundesheer bereitet Impfstraße in der Schwarzenbergkaserne vor

Das Land stellte einen Assistenzantrag. Von 1. Dezember bis 31. Jänner soll eine Impfstraße mit vier Linien betrieben werden.

Am Samstag hat das Bundesheer ein Hercules-Transportflugzeug am Salzburger Flughafen für eine Corona-Impfaktion zur Verfügung gestellt. Ab Dezember soll auch Bodeninfrastruktur des Heeres genutzt werden. Es habe eine telefonische Anfrage des Landes gegeben, eine Impfstraße einzurichten, bestätigt das Militärkommando. "Wir planen bereits mögliche Varianten." Das Angebot werde in der Schwarzenbergkaserne eingerichtet, heißt es aus dem Büro von Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). Das Bundesheer solle Sanitäter sowie Personal für die Administration stellen. Möglich geworden sei diese Kooperation durch die "guten Beziehungen" ...