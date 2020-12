Bundeskriminalamt überprüfte Gewaltschutzzentrum Salzburg

Ermittlungen würden nicht geführt, heißt es. Teil der Mitarbeiterinnen schrieb offenen Brief.

Wenige Tage nachdem ehemalige Mitarbeiterinnen des Salzburger Gewaltschutzzentrums Mobbingvorwürfe gegen die Geschäftsführerin gerichtet und kritisiert hatten, dass diese in den dortigen Räumlichkeiten eine private psychotherapeutische Praxis betreibe, überprüfte das Bundeskriminalamt die Einrichtung. Geschäftsführerin Renée Mader wies gegenüber den SN die Mobbingvorwürfe zurück, bestätigte aber, dass sie die Praxis betreibe und auch Klientinnen des Gewaltschutzzentrums dort therapiere.

Dass die Überprüfung, die vergangene Woche stattfand, in Zusammenhang mit einem offenen Brief von 15 ehemaligen Mitarbeiterinnen stehe, wollte man vonseiten des Bundeskriminalamts nicht bestätigen. Es gebe mehrere Schreiben zum Salzburger Gewaltschutzzentrum, die man alle kenne.

Prinzipiell würde man keine Ermittlungen führen, sondern die Leistungen des Gewaltschutzzentrums überprüfen. Die Einrichtung werde vom Kriminalamt und vom Bundeskanzleramt finanziert: Es gibt einen Sockelbetrag und zusätzliche Zahlungen, wenn die Fallzahl der jährlich betreuten Klienten überschritten wird. Diese Zahlen seien in den vergangenen Jahren stets gestiegen. Es gebe regelmäßig Besprechungen mit den Geschäftsführern aller Gewaltschutzzentren und Überprüfungen, auch vergangene Woche habe es in Salzburg eine solche gegeben. Bei den Überprüfungen gehe es um die Einhaltung der vertraglichen Leistungen.

Indes schrieben auch fünf der aktuellen Mitarbeiterinnen des Gewaltschutzzentrums einen offenen Brief. Auf die Schilderungen über die schlechte Arbeitsatmosphäre könne man nur mit Kopfschütteln reagieren, heißt es in dem Schreiben eines Teils der Belegschaft. Man leiste "hochqualifizierte Arbeit unter hochprofessionellen Bedingungen". Der Brief, der von der stellvertretenden Leiterin des Gewaltschutzzentrums, Christine Riezler, abgeschickt wurde, endet mit dem Hinweis, dass man diesen "ohne Zwang und selbstermächtigt" formuliert habe. Nachfragen zu dem Brief wollte Riezler telefonisch "aufgrund der aktuellen Situation" nicht beantworten.