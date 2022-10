Bundespräsidentenwahl 2022 Wahlergebnis im Bezirk Salzburg Umgebung

Hier finden Sie alle Wahlergebnisse aus dem Flachgau für die Orte Anif, Anthering, Bergheim, Berndorf bei Salzburg, Bürmoos, Dorfbeuern, Ebenau, Elixhausen, Elsbethen, Eugendorf, Faistenau, Fuschl am See, Göming, Grödig, Großgmain, Hallwang, Henndorf am Wallersee, Hintersee, Hof bei Salzburg, Köstendorf, Koppl, Lamprechtshausen, Mattsee, Neumarkt am Wallersee, Nußdorf am Haunsberg, Oberndorf bei Salzburg, Obertrum am See, Plainfeld, St. Georgen bei Salzburg, St. Gilgen, Schleedorf, Seeham, Straßwalchen, Strobl, Thalgau, Wals-Siezenheim und Seekirchen am Wallersee.

SN/New Africa - stock.adobe.com Bundespräsidentenwahl 2022 Wahlergebnis im Tennengau Bezirk Hallein