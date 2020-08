Bunter und lautstarker Protest am Rande der Salzburger Festspiele

"Jedermann und jede Frau will ne Zukunft, ja genau!" Die Aktivisten von "Fridays for Future" protestierten erneut am Rande der Salzburger Festspiele. Die Botschaft: "Fossilen und klimaschädlichen Konzernen darf keine Bühne gegeben werden."

"Raus aus der Kohle, rein in die Zukunft." "Bus&Bahn statt Pkw." "Stoppt die hirnlose Fliegerei." Mit solchen Transparenten protestierten am Freitag mehr als 100 Demonstrantinnen und Demonstranten von "Fridays For Future" in der Salzburger Altstadt gegen Klimazerstörung und für eine neue Klimapolitik. Dazu passte der Spruch, der skandiert wurde: "Jedermann und jede Frau will ne Zukunft, ja genau!" Und eine klare Botschaft an die Mächtigen: "Wir streiken, bis ihr handelt." Es war die zweite Aktion im Laufe der diesjährigen Salzburger Festspiele. Die erste fand bei der Premiere von "Cosí fan tutte" am Sonntag, 2. August, statt.

"Wir wollen auf keinen Fall die Künstlerinnen und Künstler anprangern"

"Wir wollen auf keinen Fall die Künstlerinnen und Künstler anprangern, die die Festspiele Jahr für Jahr mitgestalten, sondern die Sponsoren, die teilweise die größten Klimazerstörer unserer Zeit sind", meinte Hiroyuki Shima (15). Und Anika Dafert (18) ergänzt: "Es ist mehr als ärgerlich, dass zuerst gesagt wird, wie dringend auf die Klimakrise reagiert werden müsste, und nur Wochen später der Konzern Gazprom als neu gewonnener Sponsor gefeiert wird. Das zeugt nicht gerade von Glaubwürdigkeit. Deshalb fordern wir, dass fossilen und klimaschädlichen Konzernen keine Bühne gegeben wird!"

"Vielleicht werden die nächsten Festspiele klimaneutral?"

Luisa Dafert (15): "Es ist uns wichtig, dass die Menschen darüber aufgeklärt werden, wer die Festspiele sponsert. Vielleicht können wir so genug Aufmerksamkeit schaffen, damit die nächsten Festspiele vielleicht klimaneutral werden. Das wäre für uns ein Zeichen, dass unsere Zukunft auch der Leitung der Salzburger Festspiele wichtig ist."

Quelle: SN