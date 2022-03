Bus und Bahn in Salzburg sind jeden Freitag kostenlos nutzbar

Das Land reagiert mit "Benzin-Frei-Tagen" auf die gestiegenen Preise. Die Aktion gilt vorerst bis 24. Juni.

Wer am kommenden Freitag in Stadt und Land Salzburg in einen Bus oder einen Zug steigt, kann sich das Ticket sparen. Das soll auf Initiative von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) und Umweltreferent LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) bis einschließlich 24. Juni jeden Freitag so sein. Gründe dafür sind der Klimawandel, der Krieg in der Ukraine, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und die massive Teuerung. Das Land reagiert mit "Benzin-Frei-Tagen" als "Sofortmaßnahme, um ein Angebot für all jene zu legen, die bereits eine gute Öffi-Anbindung haben und damit umsteigen können. Gleichzeitig werden wir noch in diesem Jahr massiv in Angebotserweiterungen investieren", kündigte Schnöll an. Das Angebot gilt von Betriebsbeginn bis -ende auf allen Linienbussen und -bahnen des Salzburger Verkehrsverbunds. Davon umfasst sind auch die Korridorbuslinien 180 und 260 über Bad Reichenhall sowie die Buslinien 140 bis Mondsee sowie 150 bis Bad Ischl. Beim Land geht man von Mehrkosten von rund 750.000 Euro aus, die über eine Bundesförderung abgedeckt werden sollen.

Tarife eingefroren

In den vergangenen Jahren wurden die Preise für die Jahreskarten im öffentlichen Verkehr bereits sukzessive reduziert. Zunächst wurde der Ticketpreis für das Gesamtnetz in Salzburg von mehr als 1500 Euro auf 595 Euro gesenkt. Seit 1. Jänner ist das Klimaticket Salzburg um 365 Euro im Jahr erhältlich. Erst vorige Woche gab das Land bekannt, dass der Preis der Netzkarte für unter 26-Jährige ab 1. Juli analog zur Jahreskarte für Seniorinnen und Senioren auf 274 Euro reduziert wird. Die Tarife sollen jedenfalls heuer und im kommenden Jahr trotz hoher Inflationsrate unverändert bleiben, hieß es von Schnöll.