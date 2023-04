Chirurgie am Salzburger Uniklinikum wegen vieler Notfälle unter Druck

Personalnot und demografischer Wandel führen zu vollen Notaufnahmen. Kleinere Häuser weisen Kritik zurück, bei Notfällen nicht mitzuhelfen.

Ein Gesundheitssystem, das wegen überlasteter Spitalsambulanzen an die Wand fährt: Vor dieser Entwicklung warnten in dieser Woche Experten angesichts einer Buchpräsentation mit Reformvorschlägen für das Gesundheitssystem. In den Salzburger Landeskliniken ist das System bereits am Anschlag. Das schildert Klaus Emmanuel, Primar der chirurgischen Abteilung. Hauptproblem sei, dass eine angespannte Personaldecke auf eine Situation treffe, in der immer mehr akute Eingriffe und Behandlungen durchgeführt werden müssten.

Rund 6000 Notfälle werden im Monat auf den verschiedenen Notaufnahmen im Uniklinikum behandelt, ...