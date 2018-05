Christian Stöckl: Finanzen und Gesundheit

In seine zweite Regierungsperiode geht auch Finanz- und Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP).

Der 60-jährige Politiker (Geburtstag: 2. Dezember 1957) gilt als schwarzes Urgestein und war im Brotberuf fast drei Jahrzehnte Lehrer für Mathematik, Geografie und Informatik. Er engagierte sich früh in der ÖVP Hallein und wurde 1994 Stadtrat. 1999 drehte er die bis dahin sozialdemokratisch dominierte Stadt und wurde Bürgermeister - dabei machte er sich als Sanierer der in einer Finanzkrise steckenden Stadt einen Namen. Stöckl war Landesobmann des ÖAAB und zog 2009 als Abgeordneter in den Landtag ein. 2013 legte er sein Bürgermeisteramt zurück und wurde Landesrat in der Landesregierung Haslauer jun. I. Dabei trieb er vor allem die Aufarbeitung des Salzburger Finanzskandals voran und begann mit dem Umbau des Spitalwesens im Land. Stöckl ist begeisterter Sportler. Er lief mehrere Marathons und Halbmarathons, zuletzt 2017 mit 1:38 Stunden in Wien. Er wird neu erster Landeshauptmannstellvertreter in Salzburg.

(SN)