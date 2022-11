Christian Wehrschütz zu Gast in Zell am See: "Ich bin kein Kriegsreporter"

ORF-Journalist Christian Wehrschütz berichtet seit mehr als 20 Jahren über das ehemalige Jugoslawien, Albanien sowie die Ukraine. Wesentliches seiner Arbeit schilderte er vorige Woche in Zell am See.

SN/sw/erwin simonitsch Bei einer Tasse Tee und in eleganter Kleidung unterhielt sich Christian Wehrschütz im Hotel Steinerwirt mit den „Pinzgauer Nachrichten“.