Christoph Ferch tritt mit seiner Liste "Salz" 2024 erneut an

Seine Themen: Öffis und eine neue Behutsamkeit beim Bauen im Welterbe

Christoph Ferch (links) und der pensionierte Kieferchirurg Hans Beck aus Taxham zeigten in der Stadt-Nachrichten-Serie „Radstolperfallen“ Gefahrenstellen auf, hier in der Kleßheimer Allee.

Obwohl nur acht Stunden jünger als Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), hat Gemeinderat Christoph Ferch von der Liste "Salz" dieser Tage beschlossen, für die anstehende Gemeinderatswahl im Frühling noch einmal anzutreten. Er sei gerade dabei, eine Liste zu erstellen.

Sein ursprünglich Zweitgereihter, Robert Leidl, sei leider verstorben. Martina Gasteiger (früher: BZÖ-Parlamentsklub, anschließend im Team Stronach, jetzt ohne Parteibuch) wird im Team erneut vertreten sein.

"Die Salz" - künftig ohne "Liste"

Wofür steht "Die Salz" - dieses Mal ohne das Wort: Liste - inhaltlich? Wie gehabt setzt sich Ferch auch künftig für einen verträglichen Umgang mit dem Denkmalschutz ein. Er strebt magistratsintern eine Trennung der Abteilung 5 in eine Stadtplanung und eine Baubehörde an. "Denn so wie es bislang läuft, wird jedes Mal nur die Stimme der Bauträger gehört", bekrittelt Ferch.

Salzburg muss lernen, "einfügsamer" zu bauen

Einmischen will er sich auch bei den Plänen für den Umbau des Festspielbezirks. "Ich bin dafür, dort alles auf den neuesten Stand zu bringen, aber es geht mir um die Verhältnismäßigkeit", spielt Ferch auf die hohen Kosten im dreistelligen Millionen-Bereich an.

Salzburg müsse außerdem lernen, "einfügsamer" zu bauen. Aktuell prüft der Kontrollausschuss, dessen Vorsitzender Ferch ist, die Pläne für den neuen Festspielbezirk. Die Stärkung des öffentlichen Verkehrs ist ihm ein weiteres Anliegen. 2022 erregte Ferch Aufmerksamkeit, indem er mit einem pensionierten Kieferchirurgen Radstolperfallen in der Stadt Salzburg aufzeigte. Die Stadt Nachrichten begleiteten die Aktion.