Clown Doctors besuchten den Salzburger Gemeinderat

Familien mit erkrankten Kindern und deren Herausforderungen waren Thema der Aktuellen Stunde.

Einen "Einlauf" hatten sie angekündigt, dann war es jedoch der "rote Faden", der immer länger wurde, und ein Luftballon-Herz, das die Clown Doctors bei ihrem Besuch im Gemeinderat der Salzburger Stadtpolitik übergeben hatten. Auf Vorschlag der SPÖ wurde "Krankheit von Kindern als Herausforderung für Familien" zum Thema der Aktuellen Stunde gemacht. SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger bedankt sich bei ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner, dafür, dass es möglich sei, ein solches Thema in Wahlkampfzeiten zu diskutieren, und die Zeit nicht für einen medialen Rundumschlag vor der Nationalratswahl vergeudet wurde. Trotz des Ernstes des Themas blieben die Lachmuskeln dabei nicht verschont.

Während Clown-Doctors-Geschäftsführerin Claudia Pallasser darauf hinwies, dass sich die Arbeit der Clown Doctors "wahnsinnig lustig" anhöre, in Wirklichkeit aber alles andere als lustig sei. 7000 zum Teil todkranke Kinder und Erwachsene würden von den meistens ausgebildeten Sozialpädagogen, die sich hinter den Clown Doctors verbergen, besucht und betreut. "Diese Familien müssen viel schultern und haben keine Lobby. Die Arbeit der Clown Doctors finanziert sich seit 25 Jahren fast ausschließlich aus Spendengeldern - und das wollten wir uns allen einmal ins Bewusstsein rufen", betonte SPÖ-Klubobfrau Andrea Brandner. Zum Abschluss kündigte Preuner an, einen Spendenrundruf an die Fraktionen auszuschicken.

Quelle: SN