Contact Tracing - Land Salzburg schickt positiv Getesteten ab Freitag eine SMS

Das Land Salzburg führt ab Freitag (21. Jänner) ein neues Verständigungssystem für positiv auf das Coronavirus getestete Menschen ein. Die Information kommt dann per SMS auf das Mobiltelefon.

Mehr als 11.643 neue Infektionen im Bundesland Salzburg in der vergangenen Woche. Mehr als 2.700 allein von Dienstag auf Mittwoch. Jede dieser positiv getesteten Personen muss behördlich abgesondert werden. Das bedeutet eine Mammutaufgabe für das Contact Tracing in Salzburg, für die Gesundheitsbehörden insgesamt und auch für die Technik des bundesweiten Meldesystems EMS. Ab Freitag soll in Salzburg ein neues automatisches SMS-System die Gesundheitsbehörden entlasten und es für die betroffenen Personen einfacher machen.

Aufgrund der stark ansteigenden Infektionszahlen konzentriert sich das Contact Tracing in Salzburg auf infizierte und besonders gefährdete Personen. Von Montag bis Sonntag arbeiten an sieben Tagen in der Woche allein beim Land Salzburg bis zu 500 Personen in mehreren Schichten.

Daten werden automatisiert erhoben

Eine Entlastung im Contact Tracing und ein zusätzliches Service für die Bürger führt das Land Salzburg ab Freitag durch eine automatisierte Datenerhebung von positiv getesteten Personen ein: "Bisher wurden Personen, die über COVID-19 Portal www.salzburg-testet.at einen positiven PCR-Test abgegeben haben, von der Gesundheitshotline 1450 kontaktiert", Oberst Peter Schinnerl, Leiter des zentralen Corona-Managements.

Neues SMS-System am Freitag im Einsatz

Ab Freitag erhalten diese positiv getesteten Salzburgerinnen und Salzburger per SMS einen Link, in dem sie selber ihre Daten für die behördliche Absonderung eingeben können. "Informationen zu einem symptomatischen Verlauf, über einen Auslandsaufenthalt oder ob Unterstützung durch die Gemeinde benötigt wird, kann eigenständig bekanntgegeben werden. Bei der SMS wird ein Tan-Code mitgeschickt, zusätzlich muss man sein Geburtsdatum eingeben. Dadurch soll eine missbräuchliche Verwendung bestmöglich verhindert werden", sagt Oberst Schinnerl. Das Land Salzburg rechnet damit, dass die Einführungsphase einige Tage dauert und ersucht die Bevölkerung um tatkräftige Mithilfe und Unterstützung.

Das SMS-Angebot im Detail

Das neue Verständigungssystem enthält unter anderem diese Leistungen:

Für alle, die bei einem behördlich angeordneten Test in der Drive-In-Station des Roten Kreuzes positiv getestet worden sind.

selbstständige Dateneingabe gemäß Online-Formular

gilt als Nachweis für den Arbeitsgeber oder auch als Bestätigung für das "Freitesten" nach frühestens fünf Tagen

Entlastung für die Gesundheitsbehörden

Man gilt mit dem Erhalt des SMS als behördlich abgesondert und hat somit eine Bestätigung, etwa für den Arbeitgeber. Innerhalb weniger Tage bekommt man von der Behörde dann den Bescheid übermittelt. Lange Telefongespräche, die für das Contact Tracing sehr zeitraubend sind, fallen durch das neues SMS-System weg, weil die Grunddaten für die Absonderung nun vorhanden sind.

"Wir erwarten uns eine Entlastung der Gesundheitsbehörden und gehen von einer digitalen Rücklaufquote von 70 bis 80 Prozent aus. Für Menschen ohne Smartphone wird der Bescheid selbstverständlich weiterhin manuell aufgenommen und postalisch zugestellt. Das SMS-System ist im Moment bei behördlich angeordneten Tests über das Rote Kreuz vorgesehen, denn dort fallen auch die meisten positiven PCR-Proben an", so Schinnerl. Wenn sich dieser Ablauf bewährt hat, wird ein weiterer Ausbau vorgenommen.