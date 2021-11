Contact Tracing: Landesrat bittet 340 pensionierte Beamte um Mithilfe

Salzburgs Personallandesrat Josef Schwaiger richtet ein Schreiben an rund 340 frühere Mitarbeiter des Landes, ob sie gewillt seien, beim Contact Tracing mitzuhelfen. Das Land brauche Unterstützung in dieser schwierigen Situation.

Personallandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) wendet sich in einem aktuellen Schreiben an rund 340 kürzlich in den Ruhestand getretene Landesbeamte. Salzburg sei in einer schwierigen Situation. "In diesem Zusammenhang wende ich mich mit einer Bitte an Sie. Ich lade Sie ein, uns nach Möglichkeit bei der Krisenbewältigung zu unterstützen, indem Sie in den nächsten Monaten Ihre Arbeitskraft im Contact Tracing zur Verfügung stellen. Wir konnten uns über viele Jahre auf Sie verlassen, wofür ich mich herzlich bedanke. Nunmehr ersuche ich Sie, ...