Regierungsvertreter und Aktivisten treffen sich zur Rettung des Klimas in Dubai. Eine Salzburgerin berichtet von ihren Eindrücken bei UN-Konferenzen.

Die Radstädterin Anika Dafert war 2019 am Klimagipfel in Madrid.

Am Donnerstag startet der Klimagipfel in Dubai.

Am Donnerstag startet die 28. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai. Zehntausende Menschen kommen in dem Wüstenemirat zusammen, um über die Rettung des Klimas zu sprechen. Darunter sind Regierungsdelegierte, Lobbyisten, Vertreter von NGOs und Aktivistinnen und Aktivisten.

