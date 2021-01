Corona: 168 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle in Salzburg

Im Bundesland Salzburg haben die Behörden am Samstag 168 Neuinfektionen mit Covid-19 gemeldet. Die Zahl der aktiv infizierten Personen sank um 14 Fälle auf 1.663. Zwei Menschen im Alter von 92 und 97 Jahren sind in den vergangenen 24 Stunden im Bundesland an oder mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie erhöht sich in Salzburg damit auf 431.

Die Situation in den Spitälern ist weitgehend stabil. 107 Menschen mit Covid-19 befanden sich in Salzburg am Samstag im Krankenhaus, 19 wurden auf Intensivstationen behandelt. Quelle: SN/Apa