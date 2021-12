Corona - Dienten hat als erste Salzburger Gemeinde das Impfziel erreicht

Es geht langsam voran, aber es geht voran: Die Durchimpfungsrate im Bundesland Salzburg hat am Mittwoch 67 Prozent betragen. Deutlich über dem Landesschnitt liegt der Pinzgau, und dort ragt eine Gemeinde besonders hervor.

Die Durchimpfungsrate im Bundesland liegt mit Stand Mittwoch, 22. Dezember 2021 um 8.30 Uhr, bei genau 67 Prozent. Der Pinzgau liegt voran und hat mit einer Impfquote von 70,1 als erster Bezirk die 70 Prozent überschritten, im Tennengau sind erst 62,8 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert.

Gernot Filipp, Leiter der Salzburger Landesstatistik, sagte dazu: "Die Unterschiede bei den Impfquoten sind sowohl auf nationaler, regionaler als auch lokaler Ebene markant. Der Pinzgau, der als erster Bezirk nun über 70 Prozent liegt, hat mit Dienten auch die Gemeinde mit der höchsten Durchimpfungsrate, dort liegt sie bei bereits 81,4 Prozent. Damit ist Dienten als erste Gemeinde innerhalb des von Medizinern und Experten vorgegebenen Impfziels von mindestens 80 bis 85 Prozent."

Dientens Bürgermeister Klaus Portenkirchner (SPÖ) sagte dazu: "Das ist ganz eindeutig auf unseren Sprengelarzt Werner Landmann zurückzuführen. Wir unterstützen Doktor Landmann natürlich bei diesen Bemühungen. Es gibt bei uns auch niemanden in der Politik, der dagegenarbeitet."

Die Bemühungen des Mediziners hatten schon in der Vergangenheit Früchte getragen, die Impffortschritte in den von ihm betreuten Gemeinden Dienten und Lend waren landesweit immer schon am weitesten gediehen.

"Ganz wichtig ist Vertrauen"

Den "Pinzgauer Nachrichten" sagte Werner Landmann über seine Überzeugungsarbeit: ""Es gibt keinen Trick. Vielmehr ist es das Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Ganz wichtig ist Vertrauen. Ich versuche es meistens mit Humor, gehe einfühlsam, warmherzig und höflich auf die Leute zu, höre ihre Sorgen, kläre sauber auf. Und irgendwann packen wir es an - viele sind überrascht, wie schnell es mit dem Stich vorbei ist." Weiters habe es in Dienten und Lend bisher von Haus aus einen überdurchschnittlichen Impfwillen gegeben. "Viele wissen, worum es geht. Nicht um irgendwelche Ich-Gedanken, sondern um einen gesellschaftlichen Anreiz. Das Virus ist der gemeinsame Feind."

Ein Drittel ist noch ungeimpft

Insgesamt gibt es in Salzburg aber weiterhin Aufholbedarf: "33 Prozent der Gesamtbevölkerung sind noch ungeimpft, dazu könnten noch 80.000 Salzburgerinnen und Salzburger bis Jahresende ihre Auffrischungsimpfung holen. Angesichts der sich verbreitenden Omikron-Variante sollte man sich laut Experten rasch impfen lassen, egal ob erste, zweite oder dritte Dosis", sagte Filipp.