Corona führt zu Scharmützeln und einem Ordnungsruf im Salzburger Landtag

Opposition und Regierung schenkten sich phasenweise nichts. Die Landtagspräsidentin rief einen FPÖ-Abgeordneten zur Ordnung, nachdem dieser von einer nachträglichen Abänderung bei Testergebnissen von "Mächtigen und Reichen" sprach.

Die Landtagssitzung am Mittwoch war gezeichnet von gegenseitigen Vorwürfen der Parteien. Die SPÖ warf der Regierung vor, in der Pandemiebekämpfung seit dem Sommer geschlafen zu haben - auch am vergangenen Wochenende, als es um die Vorbereitung zum Contact Tracing für Gemeinden ging. Die ÖVP fand das "ungeheuerlich", wie versucht werde, aus der Situation politisches Kleingeld zu schlagen.

Für Wirbel sorgte die Äußerung des FPÖ-Abgeordneten Andreas Schöppl. Er sprach von einem Testchaos in Salzburg, "wo dann die Tests der ...